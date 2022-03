Ucrânia: Zelensky pede sanções semanais para diminuir ataques da Rússia

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, falou ao Congresso dos EUA nesta quarta

Ele pediu sanções semanais contra a Rússia e sugeriu que todas as empresas norte-americanas deixem o país de Putin

Zelensky também fez um apelo para que o espaço aéreo ucraniano seja fechado

Na manhã desta quarta-feira (16), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fala com o Congresso dos Estados Unidos. O político ucraniano reforçou a necessidade de mais sanções contra a Rússia e também voltou a pedir o fechamento do espaço aéreo para a OTAN.

No discurso, Volodymyr Zelensky evocou a famosa frase de Martin Luther King “eu tenho um sonho” e, em seguida, complementou dizendo que tem uma necessidade: proteger os céus da Ucrânia. O primeiro pedido de Zelensky foi a criação de uma zona de restrição aérea. “É pedir muito?”, questionou.

Segundo a imprensa norte-americana, a ação não é nem mesmo cogitada em Washington, porque faria com que pilotos das forças dos Estados Unidos entrassem em conflito direto com os russos.

O presidente ucraniano pediu novos pacotes de sanções contra a Rússia todas as semanas. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, já aplicou diversas restrições econômicas aos russos, o que afetou diretamente a economia do país governado por Vladimir Putin. Ainda assim, Zelensky pediu para que os congressistas norte-americanos pressionem ainda mais a Rússia.

“Eu convoco vocês a fazerem mais, até que a máquina militar russa pare”, pediu. Zelensky sugeriu ainda que todas as companhias norte-americanas deixem o mercado russo de forma imediata.

Durante a sessão do Congresso, o presidente ucraniano apresentou um vídeo aos parlamentares norte-americanos para mostrar como a vida na Ucrânia mudou desde o início da invasão, em 24 de fevereiro. De acordo com a imprensa norte-americana, diversos congressistas choraram ao ver as imagens.

Volodymyr Zelensky afirmou que, mesmo sem a Ucrânia fazer parte da OTAN, o país é uma democracia e merece aliados e proteção.