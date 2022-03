Presidente João Lourenço trabalha em Mindelo

O Presidente da República, João Lourenço, chegou esta terça-feira à cidade de Mindelo, Ilha de São Vicente, última etapa da visita de Estado de três dias que efectua a Cabo Verde, a convite do seu homólogo, José Maria Neves.

Em Mindelo, João Lourenço vai receber as chaves da cidade, visitar a Universidade do Atlântico, a unidade fabril Frescormar e a fábrica Electra, que se dedica à produção de água dessalinizada.

A agenda prevê, ainda, a realização de uma cerimónia solene em honra do Chefe de Estado angolano no Palácio do Povo, sede da administração local e um dos edifícios mais emblemáticos da ilha de São Vicente.

Angola e Cabo Verde têm fortes laços de cooperação, com acordos rubricados aos ramos da educação, defesa, petróleo, diplomacia, transportes, finanças e administração, com destaque para os de isenção de vistos.

A formalização das relações político-diplomáticas entre Angola e Cabo Verde data de 30 de Agosto de 1977.