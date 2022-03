Leixões teve de ir ao banco para empatar com Vilafranquense

O Leixões empatou, segunda-feira, em casa com o Vilafranquense 1-1, com um golo fabricado por dois suplentes, em partida que fechou a 26.ª jornada da Liga 2.

Nené, um atacante de 38 anos que já passou pelo Leixões, colocou a equipa visitante na frente com um golo em que aproveitou uma falha do guarda-redes Stefanovic, aos 48 minutos, mas o empate chegou aos 74 minutos, através de um cabeceamento colocado de Wendel, no seguimento de um cruzamento da direita de Thalis, jogadores que entraram na partida aos 57 minutos.

O Leixões, que não perde há sete jogos, mantém o sétimo posto, com 37 pontos, e o Vilafranquense, que vinha de duas derrotas consecutivas, continua no 13.º lugar, com 30 pontos.

O Vilafranquense apresentou-se com muitos cuidados defensivos sempre que não tinha a bola e apostou quase tudo no contra-ataque, ora com lançamentos para as costas da defesa leixonense e uma vez ou outra através de saídas defesa-ataque pelos corredores laterais.

O Leixões atuava de forma lenta e com um futebol mastigado a meio-campo, sem encontrar maneira de lidar com o bloco defensivo do Vilafranquense.

A segunda parte começou praticamente com o golo do Vilafranquense (48 minutos). Stefanovic não segurou uma bola e Nené, atento, aproveitou e marcou, tendo quase ampliado aos 54, com um remate de primeira, que foi ao poste direito da baliza leixonense.

Thalis e Wendel saltaram do banco, aos 57 minutos, e estiveram na origem do empate, aos 74 minutos. O primeiro cruzou da direita e o segundo, vindo de trás, cabeceou forte e colocado fazendo o 1-1.

O Leixões subiu de rendimento e pressionou e o ​​​​​​​Vilafranquense passou então por algumas aflições, uma delas aos 90+4, na sequência de uma recarga forte de Fabinho, que um defensor desviou para canto, quando a bola seguia para a baliza de Adriano Facchini.