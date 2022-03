CR7 marca três golos diante do Tottenham e torna-se no melhor marcador da história

O Manchester United venceu (3-2), este sábado, em Old Trafford, o Tottenham em jogo da 29.ª jornada da Liga inglesa. Cristiano Ronaldo marcou os três golos dos “red devils”. O internacional português tornou-se no melhor marcador de sempre em competições oficiais.

Mais um dia histórico na carreira de Cristiano Ronaldo. O capitão da selecção nacional marcou um hat-trick em Old Trafford e, além de ter sido decisivo na vitória do Manchester United diante do Tottenham, chegou aos 807 golos e ultrapassou Josef Bican, tornando-se no melhor marcador de sempre em competições oficiais.

Num jogo em que Bruno Fernandes não alinhou, o madeirense inaugurou o marcador aos 13 minutos, com um remate de fora da área. Harry Kane empatou de grande penalidade, ao minuto 35 e, apenas três minutos depois, Cristiano Ronaldo aproveitou da melhor forma uma assistência de Jadon Sancho para voltar a deixar os “red devils” na frente.

“Tremendamente feliz pelo meu primeiro hat-trick desde que regressei a Old Trafford. Nada supera a sensação de regressar ao relvado e ajudar a equipa com golos e com o meu esforço. Provámos mais uma vez que podemos vencer qualquer equipa, a qualquer dia, desde que trabalhemos duro e permaneçamos juntos como um só. Não há limites para o Manchester United. Aconteça o que acontecer. Vamos, red devils!”, reagiu Ronaldo nas redes sociais.

Na segunda metade, Maguire marcou na própria baliza mas o Manchester United acabou a sorrir: Na sequência de um pontapé de canto de Alex Telles, CR7 fez, de cabeça, o hat-trick e deu os três pontos à equipa da casa. O Manchester United regressa, assim, aos lugares de acesso à Champions, agora no quarto lugar com 50 pontos. Já o Tottenham segue no sétimo lugar com 45 pontos.