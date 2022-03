CASA-CE aponta falta de vontade política não realização das autarquias

Afastada há muito das prioridades da agenda politica do MPLA, partido que suporta o governo com uma maioria parlamentar qualificada, em Angola, as eleições autárquicas voltaram a merecer, nesta segunda-feira, 14, comentários do Presidente da República que admitiu ser uma “anormalidade” a não implementação das autarquias locais no país.

Por: JN | In Facebook

Em visita de Estado no arquipélago de Cabo Verde, João Lourenço voltou afirmar, que a referida anormalidade decorre da não aprovação do pacote legislativo autárquico pela Assembleia Nacional.

Em reacção aos pronunciamentos do Presidente da República, a CASA-CE, na voz do seu Secretário Nacional Para Informação e Marketing, considerou a falta de vontade política do partido governante como razão única para não implementação das autarquias locais, em Angola.

Na sua comunicação à VOA e à Rádio Despertar, feitas em entrevistas separadas, João Nazaré salientou, que se trata de uma fuga para frente do Presidente da República. “Não colhem os argumentos do PR/JLo, porquanto, há muito que faltam apenas duas leis para conclusão do pacote legislativo autárquico, um pendente que pode ser resolvido ao longo de um dia de trabalho parlamentar,” sublinhou o político.

Segundo João Nazaré, nos últimos anos o parlamento angolano aprovou vários diplomas legais com carácter de urgência, na sua maioria, proposto pelo titular do poder Executivo, prontamente acolhidos e aprovados pela Assembleia Nacional, tratamento que nunca se prestou ao pacote legislativo autárquico, por falta de vontade política, precisou o também membro do Colégio Presidencial da CASA-CE.

Ao ter aventado a possibilidade das eleições autárquicas serem a realizadas em simultâneo com as gerais, ainda em 2022, o Titular do Poder Executivo voltou a criar falsas expectativas aos angolanos, na visão do dirigente da CASA-CE. “O OGE para 2022 aprovado recentemente não prevê verbas para as autarquias locais, salvo melhor entendimento, o que significa dizer que a implementação das autarquias nunca esteve na agenda politica do Executivo de João Lourenço, para o ano 2022, rematou João Nazaré.

Presidida pelo economista Manuel Fernandes, a CASA-CE, fundada há 3 de abril de 2012, em Luanda, é segunda maior força política na oposição, composta pelos partidos políticos PALMA, PADDA-AP, PNSA, PPA e PDP-ANA.