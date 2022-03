Igreja Evangélica Reformada de Angola lança pedra para construção do templo central

A Igreja Evangélica Reformada de Angola (IERA), procedeu este domingo, 13 de Março, no bairro Luanda Sul, em Viana, o lançamento da pedra para a construção do seu templo central, com capacidade para albergar, 50 mil fiéis sentados.

Por: Agostinho Paulo

Os fiéis celebraram o acto com júbilo, crença e cânticos dirigidos a Deus, para glorificar o terreno adquirido em 2004 que, por motivos técnicos, impedia a construção do templo.

Alberto Daniel, Secretário-geral da Igreja, assegurou que as futuras instalações vão representar um grande ganho e, vão seguramente, oferecer maior dignidade e conforto aos fiéis da IERA, durante os seus cultos.



“Este povo maravilhoso já merecia ter um espaço digno para realizar com segurança as suas actividades”, explicou o reverendo.

Alberto Daniel, garantiu que no mesmo recinto, a igreja irá construir, para além do templo central, outras infra-estruturas sociais.

“Vamos construir a sede nacional, casas para os pastores, casas protocolares, anfiteatros, escolas e hospital”, garantiu.

De acordo com Alberto Daniel, a IERA, é uma parceira activa e social do Executivo angolano e vai continuar de mãos dadas, com o governo procurando, naturalmente, cumprir com as leis emanadas superiormente, pelo titular do poder Executivo.

“Estamos a sensibilizar todos os nossos fiéis a aderirem ao Balcão Único de Atendimento vulgo BUAPS, para actualizarem o seu registo eleitoral, para que, em Agosto próximo, possam exercer o seu direito de cidadania”, exortou o reverendo.



CICA presente na cerimónia…

Deolinda Dorcas Tecas, Secretária-Geral do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola (CICA), testemunhou o acto e, deixou claro que a construção do templo central, vai agregar valores sociais e os fiéis irão edificá-lo, com zelo, brio e dedicação.

De acordo com a reverenda, o lugar acaba por ser um marco histórico e tem, para o agrado de todos, “os olhos de Deus” a ser, de facto, uma mais-valia para a igreja angolana.

“Está aqui uma grande valia para o governo angolano poder aumentar o seu património cultural”, alertou.



Grupo 3M- Sepol Sinérgie, “assume a obra”

Entretanto, o grupo Sepol, empresa de construção civil e serviços, foi a indicada para construir o templo central e outros departamentos administrativos num prazo de nove meses.

Samba Ricardo Massala, arquitecto, explicou que a obra, será participativa e que irá envolver técnicos, pedreiros, electricistas e fiéis da própria igreja para o êxito preconizado do projecto.

“O lançamento da pedra representa um desafio muito grande. Vamos, sem perca de tempo, colocar os nossos homens em acção, porque temos pouco tempo”, esmiuçou.

A obra está avaliada em, aproximadamente, 389 milhões 233 mil e 999 kwanzas e será erguida num espaço de um hectare, com 100 m de largura e 80 m de comprimento.

A Igreja Evangélica Reformada em Angola (IERA), foi fundada em Kikaya província do Uíge, aos 25 de Junho de 1922.