Girabola2021/22: Académica “cilindra” Progresso

A Académica do Lobito goleou o Progresso Sambizanga, este domingo, no estádio do Buraco, por 5-0, no jogo da 22ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da primeira divisão (Girabola2021/22).

Motivada pela ansiedade de pontuar para manter-se na maior montra do futebol nacional, o Girabola, a equipa da Académica entrou a sufocar o adversário, marcando um golo aos seis minutos por intermédio de Cabibi.

O Progresso tentou reagir em contra-ataque mas, num ressalto de bola, Nelito Tavares aumentou o marcador para 2-0 aos oito minutos.

O Progresso reagiu com três substituições em simultâneo, aos 31 minutos, na tentativa de travar o ímpeto ofensivo do adversário e equilibrar o jogo, mas a operação não surtiu efeito e acabou por sofrer mais um golo aos 29 minutos, através de Dilson, que fechou o resultado ao intervalo, em 3-0.

No segundo tempo, a equipa visitante entrou mais concentrada e chegou mesmo a criar alguns lances de perigo à defesa contrária, mas as suas jogadas continuavam a não surtir o efeito desejado e aos 83 minutos, Valente, que saltou do banco para substituir Dilson, acabou por marcar mais um golo.

Por sua vez, o atacante Nelito Tavares bizou, aos 85 minutos, terminando o jogo a 5-0, na sequência de uma jogada combinada do sector atacante.

A equipa de arbitragem, chefiada por João Muvungo não teve dificuldade de controlar disciplinarmente o jogo, mas o árbitro viu-se obrigado a mostrar o cartão vermelho a Fred, do Progresso, aos 63 minutos, por entrada faltosa ao Nelito Tavares, numa altura que já tinha se isolado da defesa.

No final do Jogo, o técnico-adjunto da Académica Felício Serrote, manifestou a sua satisfação pelo comportamento da equipa, alegando que “os automatismos ainda não atingiram os níveis desejados, por isso, ainda há muito trabalho pela frente”.

Já o treinador do Progresso, Paulo Dias, queixou-se do cansaço da equipa, que chegou às 6 horas da manhã, do mesmo dia, de Luanda para o Lobito, numa viagem de cerca de 500 quilómetros, mas promete ter melhor postura nos próximos jogos.

Com esta vitória, a Académica soma 30 pontos e na próxima jornada desloca-se a Cabinda para defrontar o Sporting local.

Por sua vez, o Progresso (14º) mantém os 16 pontos, e vai receber o Sporting de Benguela.