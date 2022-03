Fábio eleva títulos para Académica na Supertaça

Com quatro golos marcados, o avançado Fábio Faria da Académica de Luanda, esteve em evidência hoje, domingo, na vitória diante do Petro de Luanda, por 8-2, em jogo e conquista da 17ª edição da Supertaça “João Garcia”, disputado no pavilhão da Cidadela, na capital do país.

Os académicos que marcaram logo no primeiro minuto, conseguiram sair ao intervalo já com a larga vantagem de 6-1, em desafio assistido, entre outros, pelo secretario de Estado do Desporto, Carlos Almeida.

Fábio, que também destacou-se no Campeonato Nacional, onde marcou 42 golos, vai se tornando já uma referência no hóquei angolano.

Ainda pela formação dos estudantes, marcaram Eri, Chiquinho, Manelito e Pi. Do lado dos “tricolores”, Gato Preto e Chipico marcaram os golos de consolação.

Com a conquista desta noite, os académicos elevam para sete o número de conquistas da prova, que abre a temporada nacional de 2022.

O resultado deste encontro é o mais elevado na competição, que já vai na sua 17ª edição.

Antes do jogo, aconteceu o lançamento oficial do Freestyle com patins em linha, envolvendo atletas adolescentes e jovens, em ambos os sexos.

No intervalo, a Federação Angolana de Patinagem (FAP) também entregou certificados aos 15 novos árbitros, dos quais três mulheres.