Covid-19: França põe fim a maioria das restrições

Continua a ser obrigatória nos transportes e hospitais, mas deixa de ser necessária nas escolas e na maioria dos locais públicos e locais de trabalho em França: o governo francês decidiu pôr fim à obrigação do porte de máscara, bem como à apresentação do passaporte sanitário, acabando com a maioria das restrições ligadas à Covid-19, apesar do país registar atualmente um aumento no número de contaminações.