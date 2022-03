ARMED proíbe consumo do anti-malárico Luther-Júnior

A Agência de Medicamentos e Tecnologias de Saúde (ARMED) proíbe o consumo do medicamento anti-malárico denominado Luther-Júnior, devido a detecção de problemas na sua dissolução e inobservância de boas práticas de fabrico.

O medicamento em causa faz parte do lote AAN21002A, fabricado a 02/2021 e com o prazo de validade de 01/2023, por Biomatrix Heathcare Pvt Ltd India, importado pela empresa Única Farma Lda, contém artemeter 20mg/Lumefantrina 120mg, 106 comprimidos dispersáveis.

Em nota, a ARMED proíbe a importação, comercialização, distribuição e consumo do referido medicamento.

As instituições de saúde pública ou privada que tenham o lote do medicamento em sua posse devem imediatamente proceder ao inventário e a devolução do produto ao fornecedor ou importador e notificar a ARMED para que sejam tomadas medidas adequadas.