Archer Mangueira reforça apelo para adesão aos BUAP

O governador do Namibe, Archer Mangueira, apelou neste sábado, na abertura das das Festas do Mar, a população adulta a actualizar o seu registo eleitoral.

O governante apelou a todos os cidadãos que ainda não efectuaram o seu registo e outros que completaram 18 anos a fazê-lo, numa altura em que faltam apenas 18 dias para o término deste processo.

“Temos aqui neste recinto das Festas do Mar, um balcão onde todos aqueles cidadãos que ainda não actualizaram o seu registo eleitoral oficioso possam fazê-lo, pois lembramos que o mesmo termina já no dia 31 do corrente mês”, apelou.

Reconheceu que ainda existe muitos cidadãos na provincia que até ao momento não fizeram a actualização do seu registo e que devem aproveitar para que em Agosto possam participar das eleições gerais e decidir quem vai dirigir os destinos do pais nos proximos cinco anos .