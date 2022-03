Senado americano aprova pacote de 13,6 mil milhões de dólares para ajuda militar e humanitária à Ucrânia

O Senado americano aprovou um pacote de emergência de 13,6 mil milhões de dólares em ajuda militar e humanitária para a Ucrânia e seus aliados europeus.

“Prometemos ao povo ucraniano que eles não fariam sozinhos a luta contra Putin”, disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, pouco antes da votação, reiterando que “vamos aprovar esse financiamento em pouco tempo, e mantemos essa promessa.”

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que a aprovação “prova mais uma vez que membros de ambos os partidos podem se unir para conseguir resultados para o povo americano”, o que tem sido muito raro nos últimos anos.

Cerca de metade da ajuda visa armar e equipar a Ucrânia e cobrir os custos do envio de tropas americanas para os países do Leste Europeu que se sentem ameaçado com a guerra na vizinha Ucrânia.

Grande parte do pacote destina-se à assistência humanitária e económica, e vai fortalecer as defesas dos aliados regionais e proteger os seus suprimentos de energia e necessidades de segurança cibernética.

A ajuda à Ucrânia integra um pacote geral de 1,5 trilhão de dólares, que foi aprovado por 68 votos a favor e 31 contra.

Entretanto, no que foi um revés para o Presidente Biden e democratas, a Câmara dos Representantes retirou os 15,6 bilhões de dólares do pacote para o combate à Covid-19.