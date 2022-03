Unitel ‘offline’: Clientes sem acesso a chamadas telefónicas desde quinta-feira

Milhares de clientes da Unitel, principal operadora de telecomunicações no país, estão esta Quinta-feira novamente sem conseguir realizar chamadas através da rede móvel, pela terceira vez em menos de um mês.

No Sábado passado, a operadora informou que os seus serviços estavam a ser afectados por “instabilidade” na rede devido a uma “ocorrência” que não foi especificada.

Em 17 de Fevereiro, a Unitel registou pelas 17h30 locais uma “avaria de um importante equipamento incluído num dos principais centros de processamento de dados” em Luanda, que resultou na indisponibilidade dos serviços de voz, dados e SMS até às 22h30 do mesmo dia.

A operadora só garantiu “a total integridade” e regresso à normalidade dos serviços 24 horas depois.

Contactada pela Lusa, a Unitel confirma as “perturbações” nos seus serviços de voz e SMS, prometendo dar novas informações em breve, sem acrescentar mais detalhes.



UNITEL ainda não compensou os clientes conforme prometeu

Há cinco dias, a operadora de telefonia móvel UNITEL informou que iria compensar os clientes do “plano mais 24 horas” pelas instabilidades do sinal da rede verificado nas últimas duas semanas, o que levou a reclamações dos mesmos clientes do serviço, de acordo com as palavras de Miguel Geraldes, Director-Geral da operadora.

O gestor proferiu essa informação no final de um encontro com o Instituto Nacional das Comunicações (INACOM), dizendo que os problemas na rede da operadora são devidos a uma falha nos programas de gestão dos sistemas de voz e de internet.



Falando à ANGOP, Miguel Geraldes explicou que os clientes do “plano mais 24 horas” foram os mais afectados durante o período de instabilidade, por isso vão ser compensados pelas perdas, num método que ainda está a ser avaliado pela empresa de telefonia. Sobre as perdas financeiras, o Director-Geral da operadora não revelou, as medidas a tomar, no caso das anomalias estarem relacionadas com ataques cibernéticos ocorridos a 17, 26 e 27 de Fevereiro.

Por outro lado, Ale Fernandes, PCA do INACOM, informou que a sua instituição tem estado a trabalhar com a UNITEL em termos da actualização da sua rede, onde foram detectadas falhas e encontradas soluções para mitigar os efeitos de situações adversas. O PCA realçou ainda que, segundo explicações da direcção da UNITEL, as perturbações já eram previstas, desde que se decidiu fazer a actualização do sistema.