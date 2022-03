Frederico Varandas reeleito presidente do Sporting por larga margem

Direção mantém-se no comando dos leões para o triénio 2022-2025. Diferença foi acentuada.

Frederico Varandas foi reeleito neste sábado como presidente do Sporting. O dirigente vai gerir o atual campeão nacional por mais um mandato, este para o triénio 2022-2025.

Varandas, da Lista A, venceu com larga margem, com 85,6%. Nuno Sousa, da Lista C, ficou no segundo lugar deste ato eleitoral com 1.335 votos, 7,3%. Ricardo Oliveira, da Lista B, terminou no último lugar com 415 votos, correspondendo a 2,95%. Nestas eleições, votaram 14.795 sócios, longe dos 22.510 registado em 2018.

Será o segundo mandato de Frederico Varandas na direção do Sporting. O atual presidente foi eleito em 2018, sucedendo Bruno de Carvalho. Durante três anos de liderança, Varandas conta com um título de campeão nacional, duas Taças da Liga e uma Taça de Portugal.