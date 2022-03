Presidente da República orienta reunião de Governação Local no Cuando Cubango

O Chefe de Estado, João Lourenço, orientou esta quinta-feira, na cidade de Menongue, província do Kuando Kubango, a reunião de Governação Local, no quadro da vista de trabalho de dois dias que efectua naquela região do país.

Ao tomar a palavra, no início do encontro, João Lourenço agradeceu a hospitalidade do povo do Kuando Kubango e a forma calorosa como foi recebido à chegada àquela região do país.

Antes do encontro, foi igualmente aprovada a ordem dos trabalhos e a acta síntese da reunião de Governação Local anterior.

A reunião reúne ministros dos vários sectores e governadores provinciais.

Na sexta-feira, último dia no Kuando Kubango, o Chefe de Estado desloca-se à comuna do Missombo, a 18 quilómetros da cidade de Menongue, para visitar o Centro de Larvicultura e Engorda, um projecto da GESTERRA, criado em 2018, com o objectivo único de produzir tilápia, ração de peixe e venda de alevinos (peixinhos para criação).