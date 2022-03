Chefe de Estado avalia execução de infra-estruturas locais no Kuando Kubango

João Lourenço iniciou hoje uma visita de trabalho à província do Kuando Kubango, para avaliar a execução das infra-estruturas locais, incluindo os projectos sociais e económicos em curso, no quadro da melhoria das condições de vida dos cidadãos.

No primeiro dia, o programa da missão comporta uma reunião do Conselho de Governação Local, um órgão de consulta do Chefe de Estado que permite a avaliação exaustiva dos grandes projectos em curso no país, sobretudo, infra-estruturas como estradas, pontes, escolas, hospitais e planos de impacto social como os relacionados com o combate à fome, pobreza e efeitos da seca.

Para participar desse encontro, encontram-se já na cidade de Menongue os governadores das diferentes províncias e um grupo de ministros que atendem os sectores que respondem pelos grandes projectos sociais e de construção de infra-estruturas.

O segundo e último dia da visita do Presidente, sexta-feira (11), será inteiramente dedicado à província do Kuando Kubango, estando agendada uma reunião com o Governo provincial para análise do estado de desenvolvimento da região nos mais diferentes domínios. O Presidente da República regressa a Luanda na sexta-feira à tarde.

Na sexta-feira, último dia no Kuando Kubango, o Chefe de Estado desloca-se à comuna do Missombo, a 18 quilómetros da cidade de Menongue, para visitar o Centro de Larvicultura e Engorda, um projecto da GESTERRA, criado em 2018, com o objectivo único de produzir tilápia, ração de peixe e venda de alevinos (peixinhos para criação).

Em declarações ao Jornal de Angola, o representante da GESTERRA no Kuando Kubango, Joelson Gonçalves, indicou que o centro começou a produzir em 2019, mas as vendas de tilápia apenas iniciaram em Setembro do ano passado.

Com uma capacidade de produção instalada de 500 toneladas anuais de tilápia e dois mil quilogramas diários de ração, o centro funciona apenas oito horas por dia. Joelson Magalhães informou que a ração é feita, sobretudo, à base de soja e milho, produtos adquiridos, facilmente, na localidade de Samba Lucala, na província do Kuanza-Norte.

Indicou que o centro tem disponíveis 140 toneladas de tilápia, para a venda ambulante ou aos grossistas e retalhistas locais e das províncias vizinhas do Bié e Huambo. “Temos recebido muitas solicitações de clientes do Cuito e Huambo. Mas para preservar a qualidade do nosso produto fazemos entregas através de carros frigoríficos”- referiu.

O quilograma de tilápia é comercializado a 1 200 kwanzas para os grossistas e 1 450 kwanzas aos retalhistas, enquanto o da ração custa 1 180 kwanzas.

Com a visita do Presidente da República ao empreendimento, o representante da GESTERRA disse que acredita numa maior divulgação da actividade do centro, salientando ainda que é o reconhecimento do esforço e empenho da empresa, em prol do combate à fome e à pobreza na região.

Joelson Gonçalves salientou que o Centro de Larvicultura do Missombo optou pela venda da ração, para fomentar o empreendedorismo no campo da produção de tilápia. “Existem muitos cidadãos que deixam pura e simplesmente de produzir tilápia por falta de ração, ou alegando estar muito cara nos mercados”, lamentou.

Cidadãos expectantes

A deslocação do Presidente da República ao Kuando Kubango está a suscitar interesse e a gerar expectativa dos cidadãos. Numa ronda feita pelo Jornal de Angola em diversas ruas da cidade de Menongue e arredores, os habitantes manifestaram-se alegres pelo método de governação de proximidade, adoptado por João Lourenço, desde que assumiu os destinos do país.

“O Presidente da República faz muito bem de quando em vez abandonar o gabinete, na Cidade Alta, para ir ao encontro das populações nas províncias, para se inteirar das dificuldades que as afligem”, afirmou Isabel Domingas, 23 anos, estudante do PUNIV, na cidade de Menongue.

Disse que muita coisa no Kuando Kubango melhorou, mas sublinhou a necessidade dos dirigentes do país prestarem maior atenção aos aspectos ligados à assistência médica e medicamentosa às populações e criar mais postos de trabalho para travar o desemprego, a delinquência e outros males.

Por seu turno, o funcionário público Ismael Domingos também defendeu a criação de mais postos de trabalho, a abertura de vias rodoviárias que liguem a sede capital aos restantes oito municípios, para possibilitar a circulação de pessoas e bens.

Para o secretário provincial do PRS, Samuel Messenes, espera-se que a visita motive e mobilize maior número de investidores para o Cuando Cubango, bem como impulsione mais a construção de infra-estruturas sociais, destacando a centralidade, hospitais de referência nos municípios, escolas de ensino médio e universitário.

O político considerou necessária a criação de mais cursos na Universidade Cuito Cuanavale, tendo em conta que os existentes estão apenas virados para a formação pedagógica.

A camponesa Dulce Catarina, da localidade do Cuatir, a 40 quilómetros de Menongue, aplaudiu a iniciativa do Chefe de Estado. Disse que espera que o Presidente da República durante a visita baixe orientações aos governantes locais para assumirem o compromisso de prestar maior apoio aos agricultores familiares, com sementes e outros materiais agrícolas.