Acidentes viação causam 25 mortes no fim de semana prolongado

Um total de 25 pessoas morreram e 95 ficaram feridas na sequência de mais de 100 acidentes de viação registados em todo território, no último fim de semana prolongado, aponta o balanço apresentado pela Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária.

Segundo o porta-voz da Polícia de Trânsito, João Pereira, os números de mortes registados “são preocupantes com a província de Luanda a liderar as estatísticas com 49 acidentes, 16 mortes e 41 feridos”.

João Pereira, citado pela Rádio Nacional de Angola, disse ainda que a má travesseira, excesso de velocidade e a mudança de direcção estiveram na base destes acidentes.

“Neste período foram detidos 198 condutores por condução sob influencia de álcool, cujos infractores serão presentes no no tribunal para julgamento sumário”, adiantou.