Presidente em exercício da União Africana pede cessar-fogo em encontro com Vladimir Putin

O chefe de Estado senegalês e Presidente em exercício da União Africana (UA) reuniu-se nesta quarta-feira, 9, com Vladimir Putin numa tentativa de “procurar um cessar-fogo duradouro” na Ucrânia.

No Twitter, Macky Sall disse saudar “a sua vontade de manter o diálogo para um resultado negociado do conflito”.

“Regozijo-me com o meu encontro desta manhã com o Presidente Putin, na minha qualidade de presidente da União Africana (UA), para procurar um cessar-fogo duradouro na Ucrânia”, acrescentou Sall, momentos depois da reunião com o Presidente russo em Moscovo.

A 24 de Fevereiro, em comunicado, a União Africana, pediu à Rússia e “qualquer outro actor regional ou internacional que respeite imperativamente o direito internacional, a integridade territorial e a soberania nacional da Ucrânia” e instou Kyiv e Moscovo a um cessar-fogo imediato e à abertura de negociações sob a égide da ONU.

Refira-se que tanto o Senegal como vários países africanos abstiveram-se no dia 2 na votação da resolução da Assembleia Geral que condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia.