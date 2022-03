Odessa, pérola ucraniana do Mar Negro, próximo alvo de Vladimir Putin

Há 14 dias que começou na Ucrânia a invasão russa. Os avanços são constantes devido à hegemonia das forças armadas russas, mas a resistência dos ucranianos tem provocado algum impasse nos confrontos em Kiev, em Mariupol e em Kharkiv.

No entanto várias cidades já caíram perante o invasor russo como Kheirson, perto da Crimeia, território anexado pela Rússia em 2014, nos primeiros confrontos internos na Ucrânia, que na altura se resumiam às forças armadas ucranianas e aos separatistas pró-russos da Região do Donbass.

Com a cidade de Kheirson sob controlo, bem como Mariupol sob bombardeamentos intensos, as forças russas vão agora dirigir-se para Odessa, a terceira cidade do país.

Odessa é uma cidade com mais de um milhão de habitantes e tem uma importância estratégica para os russos que querem controlar as vias marítimas no Mar Negro.

Odessa é uma cidade portuária contando com dois grandes portos, um na cidade e outro nos subúrbios – Yuzhny – que é um terminal petrolífero importante em termos internacionais.

A cidade portuária é hoje um destino turístico importante, com praias e recintos culturais, constituindo uma fonte de rendimento importante para o Governo ucraniano.

Odessa foi fundada oficialmente em 1794, depois de a Rússia ter anexado territórios anteriormente pertencentes à Turquia. Nos tempos da União Soviética, Odessa era o porto comercial mais importante do país e igualmente uma base naval, para além de ter sido a quarta maior cidade da União Soviética atrás de Moscovo, São Petersburgo e Varsóvia.

A RFI falou com dois antigos futebolistas que passaram pelo clube do Chornomorets, equipa da cidade de Odessa.

Para Léo Veloso, antigo defesa brasileiro, esta guerra, para além de ser absurda, atinge um povo e pode atingir uma cidade que não merece este conflito pois os ucranianos e o povo russo têm afinidades e ligações muito fortes.

Léo Veloso vive hoje no Brasil, mas continua a estar atento aos acontecimentos no país pelo qual passou.

Bem como Tiago Terroso, antigo médio português, hoje camionista, que nos contou como tem vivido esta situação que decorreu num país e numa cidade que lhe ‘deu o pouco que tem’.

Tiago Terroso, camionista português, que viaja entre outros países pela França, realçou que os camionistas, até russos, têm sido solidários como os colegas ucranianos.

Nesta quarta-feira, os bombardeamentos prosseguem em Kiev, Mariupol e Kharkiv, isto para além da aproximação das forças armadas russas de Odessa, elas que já se encontram em Mykolaïv, a 130 quilómetros da cidade portuária.