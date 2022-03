Ex-Presidente José Eduardo dos Santos já regressou a Espanha para tratamento médico

O ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, viajou esta segunda-feira, 7 de Março, para a cidade de Barcelona, Reino de Espanha, para tratamento médico.

De acordo com uma nota publicada na página do Facebook da Presidência da República, a viagem do ex-chefe de Estado angolano está relacionada a tratamento médico, onde, José Eduardo dos Santos tem viajado nos últimos anos para o mesmo fim.

José Eduardo dos Santos regressou à Angola em Setembro de 2021, depois de ter estado a viver em Barcelona desde 2019.

Recentemente, o Presidente da República, João Lourenço, deslocou-se a casa do seu antecessor, no Miramar, aqui em Luanda, para uma visita de cortesia.