Guerra na Ucrânia: Refugiados angolanos já estão em solo pátrio

Um grupo de 34 cidadãos angolanos que vivia na Ucrânia antes da invasão russa chegou esta segunda-feira, 7 de Março, à capital angolana.

Os “repatriados” vêm da Polónia, onde se tinham refugiado, devido à ofensiva russa na Ucrânia.

O governo angolano informou, em comunicado, que dos 277 angolanos que se refugiaram na Polónia, por causa da guerra na Ucrânia, apenas 34 regressaram, hoje, ao país.

O texto assinado pelo ministério das Relações Exteriores (MIREX) dá conta que os restantes cidadãos angolanos decidiram permanecer na Polónia, levando o Estado angolano a abdicar de quaisquer responsabilidades, excepto do apoio consular.

O MIREX informou que, no seguimento do repatriamento de angolanos, alguns cidadãos de outras nacionalidades africanas também vieram a abordo do voo de Varsóvia até Luanda.

Faustina Alves, ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU), recebeu os angolanos “repatriados” no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, e descartou o regresso de mais um voo oriundo da Polónia, já que a maioria decidiu ficar, voluntariamente, no país europeu.

A titular da pasta do MASFAMU refere ainda que o governo angolano disponibilizou um avião com capacidade de 300 lugares, para repatriar todos os angolanos que se encontravam em Varsóvia, Polónia, mas, “infelizmente, apenas 34 cidadãos, entre estudantes, trabalhadores da representação diplomática na Ucrânia, aceitaram regressar ao país”.

“O governo disponibilizou este meio de forma a que, voluntariamente, todas as pessoas que quisessem vir, viessem. Quanto aos outros que não vieram, não podemos pronunciar-nos. Este voo foi com 300 lugares, vieram os 30 são bem-vindos. Estamos a recebê-los com todo carinho e vamos continuar apoia-los”, disse Faustina Alves, ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher.