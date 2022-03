Administração Municipal do Sumbe homenageia grupos carnavalescos

Onze grupos carnavalescos e 16 individualidades da província do Cuanza Sul que têm contribuído para a valorização do Entrudo foram homenageados, esta terça-feira, pela Administração Municipal do Sumbe, durante uma gala que marcou a edição 2022 da maior festa popular do país.

Pela terceira vez consecutiva, a província do Cuanza Sul não realizou o desfile provincial em função das limitações impostas pela Covid-19.

Sob o lema “Angolanos de mãos dadas para o futuro”, durante a cerimónia foram homenageados os grupos União Muteda, Fineza do Inconcon, Água e Luz, Juventus da Assaca, Cruzeta da Assaca, Bota Fogo, Campo da Batalha e Lombo da Panda, bem como os blocos de animação Amarelo e Independente, que receberam diplomas de mérito.

Ao intervir no acto, o administrador municipal do Sumbe, António Wenga Franco, destacou o contributo prestado pelos grupos e individualidades homenageadas na valorização e preservação do Carnaval.

“Esta gala visa homenagear os fazedores de cultura, pois o Carnaval é uma festa que fortalece a nação e Angola tem esta particularidade de ter um mosaico diversificado”, salientou.

Na ocasião, o representante do grupo carnavalesco Fineza do Inconcon, Eduardo Figueiredo, mostrou-se satisfeito pela homenagem, prometendo continuar a trabalhar para o engrandecimento do Entrudo.

Para o responsável do grupo Cruzeta da Assaca, Nelson Francisco Januário, este gesto da Administração Municipal do Sumbe é fruto do contributo que a agremiação vem prestando para o desenvolvimento do Carnaval na província.

Por seu turno, Miguel Cardoso, umas das individualidades homenageadas, prometeu continuar a trabalhar em prol da cultura nacional.

A última edição competitiva do Carnaval na província do Cuanza Sul, realizada em 2019, foi conquistada pelo grupo União Muteda na categoria de adultos, ao passo que na classe infantil venceu o Futuro do Fineza do Inconcon.