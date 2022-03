Negociação entre Rússia e Ucrânia termina com aperto de mão e promessa de 3º encontro

Em segundo encontro, representantes de Rússia e Ucrânia fizeram acordo por corredor humanitário

Terceira rodada de negociações entre as partes deve acontecer em breve

Delegação da Ucrânia foi para o encontro com objetivo de conseguir um cessar-fogo

O segundo encontro entre as deleções de Rússia e Ucrânia, em Belarus, terminou com um aperto de mão entre as partes e a promessa de uma terceira rodada de negociações. As imagens do gesto cordial foram divulgadas pelas próprias autoridades.

Segundo a agência Reuters, a delegação ucraniana foi ao encontro com o objetivo de conseguir um cessar-fogo. Mas, o que foi conseguido, segundo um porta-voz da delegação, foi um entendimento para a criação de corretores humanitários para retirada de civis e entrada de provisões. Durante este período, é possível ter um cessar-fogo temporário.

Mikhailo Podolyak, conselheiro do presidente ucraniano, afirmou que, entre as demandas da Ucrânia, estavam um cessar-fogo, um armistício e também o corredor humanitário, para evacuar civis das áreas já destruídas do país.

As partes se encontraram pela primeira vez no dia 28 de fevereiro, mas, após cinco horas de conversa, não houve nenhum acordo.

Civis mortos

Segundo dados da ONU, até o momento, 249 civis foram mortos e 553 feridos ao longo da primeira semana da guerra na Ucrânia.

“A maioria das baixas civis registradas das 4h da manhã de 24 de fevereiro de 2022 até a meia-noite de 2 de março de 2022 foi causada pelo uso de armas explosivas com uma ampla área de impacto, incluindo o bombardeio de artilharia pesada e sistemas de mísseis e ataques aéreos”, afirmou o escritório de direitos humanos da ONU, em nota.

O número de refugiados já ultrapassa um milhão.