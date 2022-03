‘Hipster da Federal’ é morto em propriedade rural de Goiás

O policial federal Lucas Valença foi morto no fim da noite desta quarta-feira (2), quando tentava entrar numa propriedade rural de Buritinópolis, cidadezinha de pouco mais de 3 mil habitantes em Goiás. Valença chamou atenção nas redes durante uma escolta da PF ao ex-deputado federal Eduardo Cunha (preso), quando apareceu ao lado do ex-parlamentar com a barba grande e cabelos longos — características que acabaram por destacá-lo dos demais agentes.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Goiás. As primeiras informações dão conta de que o dono da propriedade teria atirado ao pensar que sua casa estava sendo invadida. Já foi aberto um inquérito para investigar o caso.

O estilo peculiar de Valença também ganhou destaque durante sua participação nas buscas pelo serial killer Lázaro Barbosa, caso de grande repercussão nacional, que terminou com a morte do criminoso. Com 111 mil seguidores no Instagram, sua última postagem foi em dezembro do ano passado, ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL).