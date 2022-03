“Wadijimbi” reeleito 1º Secretário do Comité de especialidade dos Jornalistas do MPLA

O primeiro-secretário do Comité de Especialidade dos Jornalistas do MPLA, Manuel Miguel de Carvalho “Wadijimbi”, foi reeleito (02) ao cargo, durante a 4ª Assembleia de Balanço e Renovação de Mandatos, com 57 votos a favor e 3 contra, correspondendo a 90,47 por cento dos votos válidos.

Os delegados elegeram também a segunda-secretária, Sandra Paula Gaspar Mainsel Cauxeiro Jaime “Sandra Mainsel”, bem como os coordenadores dos grupos temáticos de Rádio, Televisão, Produção de Conteúdos, Gestão de Redes Sociais, Imprensa, Multimédia e Agências de Comunicação.

Na ocasião, o primeiro-secretário reeleito agradeceu o voto de confiança e garantiu prosseguir com o trabalho de organização do comité de especialidade contando com a participação de todos os jornalistas.

Assegurou, por outro lado, dar cumprimento ao plano de actividades aprovado durante a assembleia, para que o comité de especialidade conserve o lugar conquistado no seio do Comité Provincial do MPLA.



O secretário para o Departamento de Organização Urbana e Assuntos Académicos do Comité Provincial do MPLA, Manuel Domingos Mariano, que acompanhou o acto, considerou o Comité de Especialidade dos Jornalistas um instrumento específico, com camaradas que têm conhecimento científico e que chamados a darem algum parecer contribuem para melhorar o trabalho político do MPLA.

Frisou também que o trabalho dos membros deste comité de especialidade deve chegar às bases, isto é, aos militantes dos comités de acção do partido.

A Assembleia aprovou uma Moção de Apoio ao Presidente do MPLA e da República de Angola, Camarada João Lourenço, pela forma clara como tem conduzido o Partido e a Nação, com realce ao combate contra a corrupção, o nepotismo e a impunidade, com vista a garantir um futuro melhor para os angolanos.

Em suma, os participantes elegeram os membros da direcção, aprovaram o Relatório de Balanço das actividades desenvolvidas no período 2019-2021, as linhas de força para o mandato 2022-2023 e os documentos finais.

Participaram no evento, delegados dos órgãos públicos e privados, o secretário para o Departamento de Organização Urbana e Assuntos Académicos do Comité Provincial do MPLA de Luanda, o secretário para a área periférica do Partido nesta província e, o chefe de Divisão do Departamento para Informação do Comité Central do MPLA, respectivamente, Manuel Domingos Mariano, Mateus António da Costa “Godó” e Carlos Calongo, entre outros membros.