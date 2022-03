Rui Guimarães “Zequinha”: Uma estrela ainda brilha no céu – José dos Santos*

Quando fôssemos à escola, quase de mãos dadas, na ingenuidade das nossas conversas «sem pés nem cabeça», nunca passou-me pela cabeça que um jovem com corpo atlético e que respirava muita saúde fosse viver tão pouco tempo; ainda no auge da sua vida pessoal e profissional.

Quase sempre todos os dias apanhávamo-nos por volta das 12:30, antes mesmo do chamativo toque radiofónico do jornal das 13 horas da Rádio Nacional de Angola, na altura, em tempo de partido único, a única estação radiofónica em emissão.

Estudávamos, lembro-me, a 6ª classe no Ngola Kanini e tínhamos que caminhar a pé até à escola, porque os táxis, de tão novo o fenómeno, eram ainda escassos e, praticamente, ninguém ainda estava habituado a andar de «candongueiro». Aliás, era sempre um prazer caminhar a pé em conversa das nossas idades-mirins, «estigas» e os muitos jogos que inventávamos próprio da nossa meninice.

Lembro-me por exemplo de um jogo de magia que o malandreco do Zequinha ‘inventou’ e fez de mim seu cúmplice. Era, mais coisa menos coisa, assim: ele apresentava-se entre os colegas como tendo um dom para adivinhar qualquer carta que alguém escolhesse.

E, depois, virava-se para um dos lados e eu tinha a missão de olhar atentamente para a carta escolhida e com sinais que ensaiávamos ao pormenor ajudava-o a identificar a carta escolhida. Claro que a brincadeira durou pouco, porque os demais perceberam a malandra cumplicidade. Coisas de adolescentes…



Adiante: as aulas, o primeiro tempo, tinham início às 13:30 e não só tínhamos que estar presente a tempo e hora para evitar levar com uma falta no lombo – os professores, na altura, eram rigorosos com os horários – mas também era «obrigatório madrugar» para ocupar carteiras para sentar, cómoda e tranquilamente, até à hora da saída, por volta das 18 horas.

O Zequinha, porque morfologicamente mais bem definido – eu era um cambuta e ainda por cima fininho pra caraças – tinha a responsabilidade de ajudar-me a escalar os muros do Ngola Kanini, geralmente pelo lado do refeitório, que dava para a rua do ex-R.I-20, para ocupar as melhores ou, ao menos, «esqueletos» de carteiras que depois montávamos e sentávamos os dois.

Era necessário este exercício, sob pena de acabar sentado no chão, na janela ou ainda acompanhar todas as aulas de pé. Até o Kanini tinha este problema, mesmo no tempo da dedicada e prestativa directora Pereira Bravo, a mesma que viria dar a cara no afamado e elitista Colégio Elisângela Filomena.

E numa dessas vezes quase pagávamos caro pela ousadia de chegar cedo a escola. Com o recinto escolar totalmente isolado depois do turno da manhã, era normal a presença de alguns amigos do alheio à caça de qualquer incauto.

O Zequinha, que já se apresentava com uma pasta Luquinhas às costas, foi alvo fácil para uma perseguição impiedosa, de que só escapou graças à sua destreza e velocidade. Pulou o muro alto da escola, posteriormente transpôs uma outra cerca antes de desaparecer pelo antigo prédio da Angola Telecom. Os «bandecôs» – fidacaixas! – sequer preocuparam-se comigo. Afinal, nada tinha comigo que se lhes interessasse…

Éramos, até certa altura, carne e unha: fazíamos parelha nas várias provas de Educação Física, sobretudo no atletismo e basquetebol, onde iniciamos o aprendizado do passe e corta. E, modéstia à parte, tínhamos sempre boas notas…

Depois, acabamos transferidos para escolas diferentes. Eu no Juventude em Luta e ele no Ngola Kiluanji. Já não éramos os mesmos, apesar de viver no mesmo bairro. Perdemos o rasto um do outro, embora vivêssemos no mesmo bairro.

Quando assustei, já estava o bom o Zequinhas bastante referenciado entre os escalões de formação do 1º de Agosto. O rapaz estava a vir bem, tanto que foi só um piscar de olhos para o «miúdo» chegar a sénior de rubro-negro ao peito.

Entretanto, foi por muito pouco tempo. Desportivamente falando, o Zequinhas cresceu muito e rapidamente, revelando-se um «base» promissor. Em pouco tempo tornou-se uma certeza do basquetebol angolano e, claro está, viria a despertar o interesse de clubes portugueses.

E foi em Portugal que, num rápido piscar de olhos, foi deixando a sua e a marca do basquetebol angolano. Chegou a sagrar-se campeão nacional de sub-22 com o Sporting Clube de Portugal.

O Rui Guimarães tinha tudo para atingir a estratosfera do basquetebol angolano e, quiçá, internacional. Tinha drible, era muito rápido, bom poder de lançamento e muita concentração nos momentos mais decisivos.

Preparava-se-lhe para comandar a posição 1 da selecção nacional de basquetebol, mas tal não foi possível. O seu e o sonho de familiares e amigos acabou interrompido de forma fulminante, no auge dos seus 22 anos.

Numa manhã que parecia normal do dia 06 de Julho de 1998, quando realizava um jogo de 2×2 com alguns colegas, em pleno Pavilhão B, do Estádio de Alvalade, o Zequinha, de súbito, caiu inanimado e não mais levantou.

Foi ainda assistido, com várias tentativas de reanimação, mas acabaria por não resistir.

Se estivesse em vida, contaria actualmente 46 anos de vida. Tinha ainda muito para dar. Afinal, tinha somente 22 anos quando partiu…

Já la vão 24 anos da sua prematura partida, mas a estrela de Zequinha mantêm-se acesa lá no céu.

*Jornalista | In Facebook