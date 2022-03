Soldado russo é alimentado por civis ucranianos e chora a fazer videochamada com a mãe

“Muitos destes soldados são apenas adolescentes, sem qualquer ideia do intuito desta guerra”, diz um correspondente do Wall Street Journal.

Um correspondente do Wall Street Journal partilhou na sua conta de Twitter um vídeo onde mostra um soldado russo que terá sido capturado e está a ser alimentado por civis ucranianos.

“Muitos destes soldados são apenas adolescentes, sem qualquer ideia do intuito desta guerra”, lê-se no tweet.

No vídeo, que segundo o jornalista está a ser partilhado por ucranianos nas redes sociais, é possível ver o jovem a chorar e a mandar beijinhos para o telemóvel. No tweet lê-se que o soldado “começou a chorar” quando o deixaram fazer uma chamada de vídeo com a mãe.

Nos comentários da publicação, o jornalista acrescenta que, no final do vídeo, uma das voluntárias ucranianas diz à mãe do soldado: “Não se preocupe, Natasha, ele está vivo e bem. Vai receber uma chamada mais tarde.”

ASSISTA O VÍDEO, VAIS TE EMOCIONAR…https://twitter.com/mjluxmoore/status/1499012343581364224?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1499012343581364224%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsol.sapo.pt%2Fartigo%2F763960%2Fsoldado-russo-e-alimentado-por-civis-ucranianos-e-chora-a-fazer-videochamada-com-a-mae-video