Rússia anuncia conquista de Kherson e bombardeia intensamente Kharkiv

As autoridades russas anunciaram nesta quarta-feira, 2 de Março, que a cidade de Kherson no Sul do país está sob controlo russo.

Neste sétimo dia de invasão russa à Ucrânia, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que o seu exército invadiu a cidade de Kherson no sul do país.

Esta cidade estratégica é fronteiriça com a Crimeia, península anexada pela Rússia desde 2014, quando ocorreram os primeiros combates entre as autoridades ucranianas e os separatistas pró-russos da Região do Donbass.

Os bombardeamentos continuam intensos em Kharkiv, a segunda cidade do país, e em Kiev, a capital da Ucrânia.

Segundo informações recolhidas, os bombardeamentos em Kharkiv mataram pelo menos 21 pessoas, disse o assessor do Ministério do Interior ucraniano, Anton Herashchenko.

Volodymyr Zelensky, alvo a abater

Os serviços de Segurança da Ucrânia afirmaram ter impedido que Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, fosse assassinado, informações divulgadas apenas pelas autoridades ucranianas.

No que diz respeito ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu em declarações à imprensa que a Rússia deve parar com os bombardeamentos das cidades ucranianas antes das negociações sobre um cessar-fogo.

Recorde-se que já se realizou a primeira ronda de negociações entre ucranianos e russos.

Por fim, em declarações à nação norte-americana, Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos, anunciou o encerramento do espaço aéreo à Rússia, numa alocução em que o chefe de Estado afirmou que a Rússia e Vladimir Putin estão cada vez mais isolados.