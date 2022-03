Putin acusado de usar ‘pai de todas as bombas’ durante invasão

O gatilho para fazer explodir esta arma de guerra é o oxigénio do ar, que gera uma explosão de alta temperatura, tornando-a muito mais mortal do que uma arma convencional.

Vladimir Putin terá usado uma das piores armas de guerra durante a invasão à Ucrânia. A acusação é da embaixadora ucraniana dos Estados Unidos da América Oksana Markarova.

A embaixadora diz que esta ‘bomba de vácuo’ foi usada pelo Kremlin durante os ataques aéreos.

A bomba em questão, também conhecida ‘o pai de todas as bombas’ ou ‘bomba termobárica’, foi banida pelas Convenções de Genebra devido à sua capacidade de devastação.

Com a entrada do sexto dia de invasão russa e a resistência para além do esperado dos ucranianos, teme-se que Putin volte a usar estas potentes bombas.

Bomba de vácuo ou ‘o pai de todas as bombas’

Estas bombas estão cheias de combustível explosivo e produtos químicos e podem desencadear ondas supersónicas numa explosão com a capacidade de destruir completamente tudo à volta. O gatilho para fazer explodir esta arma de guerra é o oxigénio do ar, que gera uma explosão de alta temperatura, tornando-a muito mais mortal do que uma arma convencional.

Para perceber a capacidade de destruição do ‘pai de todas as bombas’, refira-se que uma bomba destas foi lançada pelos EUA sobre os Talibãs no Afeganistão em 2017, tendo deixado uma cratera de mais de 300 metros de largura depois de explodir a quase dois metros acima do solo.

Estas armas termobáricas foram desenvolvidas pelos EUA e pela União Soviética na década de 1960. Em Setembro de 2007, a Rússia detonou a maior arma termobárica já fabricada, que gerou uma explosão equivalente a 39,9 toneladas de TNT.

A versão americana desta arma tem um valor de 14 milhões de euros por cada dispositivo.