Polícia chamada a reforçar asseguramento do pleito

Quatro governadores provinciais exortaram a Polícia Nacional a reforçar o asseguramento do processo eleitoral em Angola a ser concluído em Agosto próximo, com a realização no país das eleições gerais.

Trata-se de José Carvalho da Rocha (Uíge), Norberto dos Santos “Kwata Kanawa” (Malanje), Adriano Mendes de Carvalho (Cuanza-Norte) e Pereira Alfredo (Bié), que aproveitaram as celebrações do 46º aniversário da criação da Polícia Nacional, assinalado a 28 de Fevereiro, para encorajar os efectivos de modo a elevarem os níveis de preparação para esse desafio cívico e político.

De acordo com o governador do Uíge, as eleições gerais constituem uma grande responsabilidade e desafio para a Polícia Nacional, na garantia da ordem e da tranquilidade pública, tal como refere o lema do presente ano da instituição.

“Precisamos continuar a trabalhar para que possamos manter a tranquilidade e a segurança antes, durante e depois do acto eleitoral”, reforçou, enquanto o comandante provincial da Polícia Nacional no Uíge, comissário Monteiro Matias dos Santos, destacou as acções em curso para que nada falte.

Em gesto de balanço, informou que no último ano 103 pessoas morreram e 503 ficaram feridas, em consequência de 510 acidentes de viação registados na região, um aumento de 111 acidentes, 25 mortos e 43 feridos, em relação ao período anterior. Aproveitou a ocasião para acrescentar o registo de 998 crimes de natureza diversa, menos 585 que o ano anterior.

Respeito às liberdades

Por sua vez, o governador de Malanje, Norberto dos Santos “Kwata Kanawa”, advogou, na segunda-feira, que o exercício da actividade policial deve estar assente no respeito às liberdades e garantias dos cidadãos, para a manutenção da ordem e tranquilidade pública.

Durante a intervenção no acto alusivo aos 46 anos da Polícia Nacional, Kwata Kanawa exortou os agentes da corporação a pautar pelo profissionalismo e abnegação na actividade diária, em prol da defesa do património do Estado, combate à criminalidade e sinistralidade rodoviária.

Enquanto isso, o comandante da Polícia Nacional, comissário Timóteo Hilário, pediu igualmente a participação da sociedade, com vista a redução do índice de criminalidade na província. Disse que os actos de corrupção vão continuar a ser reprimidos na corporação, mediante a responsabilização dos autores, tendo sempre em linha de conta que os agentes devem servir de exemplo para a sociedade.

Prontidão no processo

Adriano Mendes de Carvalho está convicto de que a Polícia Nacional no Cuanza-Norte saberá dignificar a instituição, por isso exortou, em Ndalatando, para que se elevem os níveis de prontidão dos efectivos, para o asseguramento eficaz do processo eleitoral.

O governador indicou que as próximas eleições gerais vão exigir das forças da Ordem e Segurança maior empenho e observância dos princípios que regem o Estado Democrático e de Direito. Tendo em conta o papel da corporação na manutenção da segurança pública, realçou, os efectivos deverão engajar-se para garantir a protecção dos cidadãos em actos políticos e locais de voto.

Em resposta, o comandante provincial do Cuanza-Norte da Polícia Nacional, comissário António do Rosário Neto, reafirmou a prontidão dos efectivos para garantir a segurança durante as próximas eleições gerais, previstas para Agosto. Durante o acto, foram distinguidos com diplomas de mé-rito alguns efectivos destacados nos últimos 12 meses.

Profissionalismo e pedagogia

O governador do Bié referiu, no Cuito, que é necessário que a Polícia Nacional continue com o seu nível profissional, mantendo sempre a autoridade e pedagogia, sobretudo, neste ano de eleições gerais.

Segundo Pereira Alfredo, as eleições gerais no país, previstas para Agosto próximo devem reflectir a festa da democracia para todos e o Governo conta com a Polícia e os demais órgãos afins, na manutenção da ordem e tranquilidade pública para preservar a paz.

Pereira Alfredo aproveitou a oportunidade para instar os efectivos a aderirem aos postos do Balcão Único de Atendimento ao Público (BUAP), cumprindo com um dever cívico, bem como aos centros de vacinação contra a Covi