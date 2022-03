OMA reafirma total apoio a João Lourenço

A Organização da Mulher Angolana (OMA) reiterou o apoio ao líder do MPLA, João Lourenço, durante uma marcha comandada terça-feira (01), em Malanje, pela secretária-geral, Joana Tomás.

Mais de mil mulheres juntaram-se para manifestar o apoio ao presidente do partido, com cânticos de encorajamento para prosseguir e reforçar a confiança desta camada da sociedade em torno de João Lourenço.

No discurso, Joana Tomás disse às novas militantes que a OMA continua a trabalhar para a defesa dos ideais do MPLA. “Vamos levar a mensagem às mamãs que ainda não se filiaram. Em Malanje, o MPLA sempre contou e quer continuar a contar com as mulheres, porque não recuamos. Avançamos!”, apelou a secretária-geral da organização.