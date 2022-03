Conflito étnico provoca 32 mortos

Nos últimos cinco dias, pelo menos 32 pessoas, entre as quais crianças, foram mortas em ataques ocorridos na região de Baidit.

Segundo um comunicado das Nações Unidas divulgado, domingo, pela Reuters, os ataques tiveram como alvo duas povoações na zona de Baidit, na região oriental de Jonglei, e foram protagonizados por um grupo de jovens armados que incendiou casas, provocando a fuga da população local.

Os atacantes pertencem a um grupo “étnico” que mantém rivalidade com os habitantes da zona. Entre os mortos contam-se três crianças que foram afogadas num rio na altura em que tentavam a fuga, refere a Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul (Unmiss) no mesmo documento.

Segundo a ONU, outras 26 pessoas ficaram feridas, incluindo mulheres e crianças, e vários moradores da região continuam desaparecidos. A Missão de Manutenção de Paz encontra-se no país depois de ter sido criada em 2011, na altura em que o Sudão do Sul se tornou independente do Sudão.

O mandato era inicialmente válido por apenas um ano, mas a Missão mantém-se no país. Entre Janeiro e Agosto de 2020 mais de 700 pessoas foram assassinadas, violadas ou raptadas na região de Jonglei por milícias armadas.