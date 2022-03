Canal ZAP VIVA retoma emissão a 1 de Maio

O Canal ZAP VIVA informou hoje que retoma a emissão no próximo dia 1 de Maio, depois de observados todos os requisitos legais junto da Direção Nacional de Informação e Comunicação Institucional.

“Dia 1 de Maio liga a Tv. Estamos de volta com a programação em directo no ZAP VIVA! Mas as boas notícias não ficam por aqui: dia 4 de Abril já pode ver no canal 4 e 5 em HD os melhores programas gravados em 2021 e inéditos para Angola, programas, nomeadamente o Momento da Blindada, Concertos Musicais, entre outros”, lê-se no comunicado de imprensa enviado ao Jornal de Angola.

O documento refere ainda que até 1 de Maio, os colaboradores estarão envolvidos na preparação do regresso do canal Zap Viva, posição 4/5 HD (Alta Definição).

De acordo com o director dos Estúdios ZAP, Jorge Antunes, citado no comunicado, a programação a ser lançada a 1 de Maio será apenas um ponto de partida, “porque a grelha de programas será preenchida gradualmente com outras surpresas”.

O responsável reitera o compromisso da equipa ZAP VIVA na produção de bons momentos de televisão.