Burkina Faso: Tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba toma posse como Presidente de transição

Tomou posse esta quarta-feira o presidente de transição do Burkina Faso, após o golpe de Estado de 24 de Janeiro. O período de transição foi estipulado em 36 meses, a partir de hoje, quarta-feira, 02 de Março. Paul-Henri Sandaogo Damiba, de 41 anos, vai chefiar o Burkina Faso e fica de fora das futuras eleições.

Com a tomada de posse do tenente coronel Paul-Henri Damiba, arranca o processo de transição de três anos no Burkina Faso.

O presidente em causa fica de fora das eleições presidenciais, legislativas e autárquicas que devem pôr termo a este período.

Damiba já tinha tomado posse a 16 de Fevereiro perante o Tribunal Constitucional.

Este segundo juramento ocorre após uma reunião alargada incluindo a junta militar, mas também partidos, sindicatos, sociedade civil, organizações juvenis, de mulheres ou ainda de deslocados.

Estes últimos prendem-se com os ataques terroristas que têm assolado este país da África ocidental desde 2015.

Um dos pretextos usados pelos golpistas para derrubar o presidente Roch Marc Christian Kaboré prendia-se com a sua incapacidade face aos jihadistas. Embora também fosse criticado pela suposta ineficácia na luta contra a corrupção.

A Carta de transição estipula ainda que seja um civil a desempenhar o cargo de primeiro-ministro.

Tanto ele como os 25 membros do governo ficarão também de fora das futuras eleições.