Rússia destrói Kharkiv e antecipa-se forte ofensiva contra Kiev

A Rússia está a destruir a segunda principal cidade ucraniana, Kharkiv, com um míssil que causou uma forte explosão esta manhã na maior praça da cidade onde se localiza a sede do governo regional, mas também a ópera e outros edifícios públicos. Em Kiev, os soldados russos alertaram os ucranianos para deixar as suas casas nas imediações dos edifícios dos serviços secretos na capital.

“É um terror que não se esconde. Ninguém vai perdoar, ninguém vai esquecer. Este ataque contra Kharkiv é um crime de guerra”, disse Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia.

Kharkiv foi bombardeada durante a noite desta segunda-feira e durante a manhã desta terça-feira, com os edifícios da praça central da cidade, a Praça da Liberdade, a ficarem destruídas pelos mísseis russos. Pelo menos 10 pessoas morreram nos ataques desta manhã e outras 20 pessoas ficaram feridas, com o governador local, Oleg Sinegoubov, a mostrar a destruição na cidade num vídeo no Telegram.

Muitos edifícios na cidade foram afectados pelas explosões, tendo muitos deles, ficado sem vidros nem janelas devido ao impacto das bombas. Neste momento, teme-se que existam muitas pessoas subterradas nos escombros.

Em Kiev, o porta-voz do Governo em Moscovo avisou as populações para saírem das suas casas caso vivam ao lado de pontos estratégicos, como o edifício dos serviços secretos, dando a entender que se deve esperar uma nova ofensiva aérea à cidade nas próximas horas.

Ao mesmo tempo, o Presidente Volodymyr Zelensky foi aplaudido de pé no Parlamento Europeu, onde pediu aos eurodeputados para ponderarem a adesão da Ucrânia à União Europeia.

Russos e ucranianos voltam à mesa de negociações amanhã, quarta-feira, segundo a agência de notícias russa TASS. Na segunda-feira, as negociações foram suspensas após várias horas de reunião sem qualquer conclusão entre as duas partes.