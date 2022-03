Março mulher, um poema para a mulher…

MULHERES

Vós sois as riquezas de Deus,

Sois as salvadoras do Mundo

O veneno feito pela luz poderosa

Para manter a paz e alegria nesse belo mundo.

Se não existísseis vós!

Não haveria riquezas lindas como nós,

As flores não sobressairiam no seio do amor,

As crianças sofredoras não mostrariam a dor,

O sol não abriria repentinamente pelas alvoradas

Rasgando as nossas pobres janelas.

Não nascestes só para remexer a terra,

Não nascestes só para ficar à espera do homem,

Não nascestes só para ser usada,

Estardes sempre na cama

Ao lado do homem,

Que nem sequer te ama.

Nascestes para ser amada,

Nascestes para ser acariciada,

Nascestes para ser a primeira

Porque é o primeiro nome “mãe”

A sair da boca para fora

Da mulher que nasceu e quer falar.

Eis as riquezas de Deus

Mulheres de todo mundo.

Por: Paulo. C. Pinto