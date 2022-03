Os velhos problemas da província de Luanda se mantêm e agravam diariamente. Os buracos nas poucas ruas asfaltadas aumentam a todo instante. Os bairros Talatona, Projecto Nova Vida, Alvalade, Miramar, Ilha de Luanda deixaram de ser o cartão postal da cidade capital. Luanda se depara novamente com a falta de água. Apesar dos comunicados da ENDE a interrupção no fornecimento da energia eléctrica também já tem vindo a fazer os seus ensaios.

Por: Gustavo Fernandes de Fontes

Os bairros do Talatona, Nova Vida, Centralidade do Kilamba e Sequele sem esquecer o sofrimento vivenciado diariamente pelos moradores do Zango são novamente pontos de mercado para a venda de água nas cisternas. Mas para muitos, se não todos, a governação de Luanda esta muito bem.

Na verdade nem mesmo a alteração no género, buscando a paridade entre homens e mulheres veio a dar a tão almejada solução para os problemas da desgovernação que se vive em Luanda.

A governadora de Luanda, Ana Paula Luna de Carvalho, agora apelidada “Não é Possível” tem se beneficiado do silêncio da imprensa.

Por ser um ano eleitoral, o plano de restringir toda voz de quem cria incómodo, tem sido uma prática recorrente do partido dos camaradas.

Na altura do balanço da governação de João Lourenço, a incapacidade de acertar nos quadros que nomeia, certamente será uma desvantagem para conquistar o voto do eleitorado.

Ao que tudo indica a solução para os problemas de Luanda baseou-se no silenciar da imprensa. Ademais, a vista de todos Luanda continua abandalhada.