Tomás Bica cria Caixa de Previdência da Administração do Cazenga para acudir problemas dos funcionários

Pela primeira vez, a administração municipal do Cazenga criou uma caixa de previdência dos funcionários que vai suprir um conjunto de preocupações dos trabalhadores, que eram permanentemente colocadas ao administrador.

Por: Pedro José Mbinza

De acordo com o administrador municipal do Cazenga, Tomás Bica, do ponto de vista da gestão da coisa pública, não há um dinheiro para atender as questões sociais directamente voltadas ao trabalhador, nomeadamente, a renda de casa, créditos e funerais.

“Muitas vezes, os funcionários impedidos de realizar essas acções, recorrem ao administrador, fazendo petições desta natureza, problema que fica resolvido com a entrada em funcionamento da Caixa da Previdência dos funcionários, apresentada esta quinta-feira, no distrito urbano do Hoji-ya-Henda”, garantiu o Administrador.

Desde Dezembro de 2021, através da Caixa de Previdência, os fiscais e inspectores a nível do município têm recebido a percentagem dos 60℅, prevista na lei de aplicação de multa, uma situação que vai reduzir significativamente a corrupção.



O Presidente da Caixa Previdência do Conselho de direcção deste órgão da comissão administrativa da cidade de Luanda, Pedro Orlando Paca, que falou da pertinência da existência deste organismo, destacou que este serviço vai fortalecer a acção social dos funcionários e que, assim, estarão mais motivados a prosseguirem com as suas actividades, trazendo resultados satisfatórios.

A caixa de previdência dos funcionários é uma associação sem fins lucrativos que vai permitir a solidariedade entre os associados e seus familiares, bem como a concessão de benefícios de segurança social, saúde, protecção social e promoção da qualidade de vida, através da organização e gestão de equipamentos e serviços de apoio social e de actividades, que visam, especialmente o desenvolvimento moral, cultural e físico dos associados e suas famílias.