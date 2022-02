Mercado angolano conta com nova empresa de consultoria

Chegou ao mercado angolano uma nova empresa de consultoria que se propõe a apoiar o desenvolvimento de empresários e empreendedores, bem como a melhoria do ambiente de negócios nacional, com a capacitação de quadros com acções de formação e treinamento.

A E.M.S.A – CONSULTORIA & GESTÃO DE NEGÓCIOS é uma empresa gerida por profissionais angolanos experientes, com mais de 15 anos de carreira nos sectores financeiro, oil & gas, novas tecnologias e formação profissional.

Preocupados com a falta de acesso das empresas angolanas a soluções funcionais para os seus problemas, adequados à realidade local, dentro dos mais altos padrões de gestão recomendados internacionalmente e a preços acessíveis, a empresa procura construir relações de parceria sólidas e apoiar a alavancagem das empresas angolanas, desde as mais maduras às emergentes, pois no seu leque de serviços tem disponível um segmento especializado de apoio às Startups, tal como diz Virgílio Mendes, Director-Geral da empresa.

“É preciso apoiar as pequenas e médias empresas (PMEs) angolanas, para que possam consolidar os seus modelos de gestão, encontrar o caminho de crescimento e atracção de investimento, assegurar o crescimento sustentável do país e posicionarem-se na lista de Startups africanas de sucesso, porque temos provas que os angolanos são capazes, mesmo tendo muito pouco. Aliás, a nossa empresa é mais uma prova viva disso, porque nascemos com o resultado do Know How e capital interno”.

Localizada na Maianga, com o seu escritório ainda em fase de apetrechamento, a E.M.SA iniciou a sua actividade em 2021, aproveitando as ferramentas digitais e com olhos no futuro da transformação digital dos serviços de consultoria em Angola. Já com o seu site activo (www.emsa.ao), as angolanas e angolanos que pretenderem aceder aos serviços da empresa podem fazer o registo online a partir do portal OKUENDA (do kimbundo ANDAR) inserido no site da empresa, para que nada impeça a caminhada de sucesso que a empresa se propõe a oferecer.

Virgílio Mendes enfatizou que na E.M.S.A “Criamos acontecimentos. Fazemos resultados!”