Papa alerta para “cenários cada vez mais alarmantes” na Ucrânia

O Papa Francisco alertou, esta quarta-feira, para o agravamento da situação na Ucrânia e para os “cenários cada vez mais alarmantes” que estão a ameaçar a paz de todos.

“Tenho uma grande dor no coração pelo agravamento da situação na Ucrânia”, afirmou o sumo pontífice durante a audiência geral desta quarta-feira, considerando que estão a abrir-se “cenários cada vez mais alarmantes”.

O Papa afirmou estar alarmado e magoado com os últimos acontecimentos e pediu ainda aos dois países que recuem as ameaças de guerra.

“Assim como eu, muitas pessoas em todo o mundo estão a sentir angústia e preocupação. Mais uma vez, a paz de todos é ameaçada por interesses pessoais”, referiu.

“Gostaria de apelar aos responsáveis ​​políticos para que examinem seriamente as suas consciências diante de Deus, que é o Deus da paz e não da guerra”, frisou.

“Rezo para que todas as partes envolvidas se abstenham de qualquer acção que cause ainda mais sofrimento ao povo, destabilizando a convivência entre as nações e trazendo descrédito ao direito internacional”, acrescentou.

Num apelo final, Francisco pediu que crentes e não crentes dediquem o dia 2 de Março, quarta-feira de cinzas no calendário católico, como um dia de “jejum e oração”.