IGAE detém director de escola por cobrança indevida

A Inspecção Geral da Administração do Estado (IGAE) deteve, terça-feira), em Ndalatando, capital do Cuanza Norte, o director da escola do ensino primário Nzinga Mbandi, no bairro Azul, por cobrança indevida.

Os inspectores do IGAE e efectivos do Departamento Provincial de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) detiveram igualmente um professor e o coordenador da comissão de pais e encarregados de educação, envolvidos no mesmo caso.

O inspector do IGAE José Jerónimo informou que a detenção foi possível graças a uma denúncia anónima.

Os infractores justificaram que a cobrança de dinheiro aos alunos visa a realização de trabalhos de manutenção de equipamentos e alguns serviços na instituição.

José Jerónimo recordou que a lei é para ser cumprida e alertou que todos os gestores e entes públicos que persistirem na irregularidade serão responsabilizados.

Esta é a segunda acção de detenção do IGAE. Na semana transacta foi detido um motorista da Administração Municipal do Cazengo (Sede da Província), por comercializar água com um camião cisterna da instituição.