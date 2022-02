Fundo de População das Nações Unidas quer fim da prática de mutilação sexual feminina em África

O Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP) em Angola capacitou esta quarta-feira, em Luanda, jornalistas de vários órgãos de comunicação social em matéria de comunicação de emergência e saúde sexual e reprodutiva em Angola. No evento, ficou patente que todos devem ter uma vida sexual prazerosa e segura através de disponibilidade de toda a informação no que diz respeito à sexualidade e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

Por: Pedro José Mbinza

Durante a sua intervenção, a representante assistente do FNUAP em Angola, Marina Coelho, manifestou-se preocupada com a prática de mutilação genital feminina em África, um problema que prejudica anualmente três milhões de mulheres, mas que, felizmente, não tem expressão em Angola.

“Houve uma diminuição de casos de mutilação, mas é fundamental desenvolvermos trabalhos de sensibilização junto dos governos e autoridades tradicionais para apoiar as meninas, a fim de não serem submetidas a este procedimento obrigatoriamente, como tem acontecido em alguns países do nosso continente. Praticando este acto tradicional, a menina pode enfrentar problemas de satisfação sexual. Esta é uma prática cultural que deve ser eliminada”, considerou a representante.



Comunicação durante uma emergência

Mesmo em condições normais, os problemas de saúde reprodutiva estão entre as principais causas de morte e doenças para as mulheres em idade reprodutiva. Quando surge uma crise, muitas vezes o atendimento qualificado ao parto e o atendimento obstétrico de emergência ficam indisponíveis, exacerbando a vulnerabilidade das mulheres grávidas.

No entender da formadora do Fundo de População das Nações Unidas, Ikena Carreira, as mulheres também enfrentam outras ameaças: A ausência de serviços e suprimentos de saúde pode aumentar os riscos de contrair HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Em situações de conflitos, migração forçada e desastre, a violência sexual é conhecida por aumentar à medida que os sistemas de protecção da comunidade quebram. Além disso, acrescenta a especialista, o peso dos cuidados que as mulheres assumem pelos filhos e outras pessoas podem dificultar o cuidado adequado de si mesmas.

O que a imprensa deve monitorar neste quesito?

De tudo quanto foi dito, a imprensa tem um papel preponderante: Garantir que os jovens tenham acesso à informação sobre saúde sexual e reprodutiva, incluindo a educação sexual abrangente, o reforço da capacidade e informação de profissionais para responder às necessidades da saúde sexual e reprodutiva no país, garantir zero necessidades não atendidas de informações e serviços de planeamento familiar e disponibilidade universal de contraceptivos modernos e lutar por zero mortes maternas evitáveis.

Situação da saúde sexual e reprodutiva em Angola

Em Angola, a saúde sexual e reprodutiva caracteriza-se por uma elevada taxa de fecundidade, de prevalência de abortos e de doenças de transmissão sexual e propagação do VIH/Sida. Todos estes aspectos decorrem, ou são agravados, pelo limitado acesso aos serviços de saúde em geral e, em particular, ao planeamento familiar, à cobertura pré-natal e ao parto institucional assistido.

O Sistema Nacional de Saúde tem uma responsabilidade particular em garantir que os objectivos e metas do milénio relativos à saúde materna e infantil sejam bem compreendidos e que os programas e projectos sejam implementados com eficácia e eficiência. Ora, o sucesso deste empreendimento depende, em grande medida, das parcerias estabelecidas entre o governo central e locais, organizações da sociedade civil, igrejas (Conselho de Igrejas Cristãs em Angola), do engajamento dos serviços, dos profissionais de saúde e da população.



Partos fora das instituições em Angola

Cerca de 50℅ dos partos ainda ocorrem fora das instituições de saúde e igual proporção é observada em termos de partos realizados por profissionais capacitados. Na área rural, este índice ainda é mais baixo, estando em torno dos 20℅. Angola ratificou diversas iniciativas internacionais e regionais que têm sido lançadas, com o objectivo de mobilizar e sensibilizar os governos para a melhoria da saúde da mulher.

Estima-se que em Angola 37℅ das meninas entre 15 e 19 anos já tiveram a primeira gravidez. Isto está relacionado com o abandono escolar. Um dos indicadores chave que prevê a pobreza de uma criança é a idade e escolaridade da mãe.

O Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP), criado em 1969, é a agência das Nações Unidas responsável por todas as questões populacionais em todos os países que operam. Desde a sua criação, tem sido um actor chave nos programas de desenvolvimento populacional relacionados com os temas de saúde sexual, reprodutiva e igualdade do género.