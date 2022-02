Eleições Gerais de 2022: MPLA define acções para campanha eleitoral

A coordenação da campanha eleitoral do MPLA reuniu-se, terça-feira (22), para analisar o modo de funcionamento das estruturas de nível intermédio, tendo aprovado o conjunto de acções a realizar no quadro dos desafios do pleito deste ano.

Segundo o comunicado final da reunião presidida por João Lourenço, líder do partido, os membros da estrutura de coordenação da campanha eleitoral encorajaram o Executivo a manter a aposta no fomento da produção de alimentos no país, medida de política baseada em actividades orientadas para o fabrico de bens que satisfaçam as necessidades básicas da população.

O mesmo documento realça, igualmente, o empenho de prosseguir na promoção do desenvolvimento socioeconómico, centrando-se na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das famílias.

A reunião serviu, também, para informar os presentes sobre o processo de actualização do Registo Eleitoral Oficioso, extensivo aos cidadãos angolanos residentes no exterior do país, tendo sido reiterado o apelo à participação massiva dos potenciais eleitores, visando a aquisição de legitimidade para o exercício do voto no pleito eleitoral de Agosto próximo.