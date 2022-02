Agente da Polícia suspeito de matar esposa senta-se no banco dos réus

Arrancou esta segunda-feira, 21 de Fevereiro, no Tribunal Municipal de Viana, o julgamento de José Manuel, um agente da Polícia Nacional, suspeito de matar a esposa, a 4 de Abril de 2020.

O agente da Polícia Nacional, actualmente com 54 anos, acusado de ter baleado a mulher e mãe de 10 filhos, tendo o único tiro disparado atingido, também, uma enteada, que tinha, na altura, 13 anos, responde no processo nº 228/20-D.

Mãe e filha foram transportadas para o Hospital Geral de Luanda, onde Verónica Makiesse N’gombo, de 35 anos, acabou por morrer, depois de ter sido submetida a uma intervenção cirúrgica de emergência.

O suspeito foi detido no mesmo dia, na moradia em que o casal vivia, no bairro Bita Tanque, nas proximidades da Cidade do Kilamba, município de Belas, província de Luanda, e foi solto depois do cumprimento do tempo de prisão preventiva, estando a ser julgado em liberdade.

José Manuel terá feito uso de arma de fogo no decurso de uma discussão, no quintal de casa, de onde a menina de 13 anos, depois de ter ficado no meio do casal, decidiu levar a mãe para dentro do imóvel e trancado a porta, impedindo a entrada do padrasto, que, de imediato, fez um disparo de forma aleatória.

Vizinhos, quando chegaram ao quintal, despertados pelo tiro, viram o agente, visivelmente embriagado, sentado junto a uma pistola que estava no chão e, já no interior da casa, cuja porta arrombaram, encontraram mãe e filha com ferimentos de bala. Os vizinhos impediram que José Manuel fugisse do local.