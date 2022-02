UNITA assinala o 20° aniversário da morte de Jonas Savimbi em clima de crispação com MPLA

A UNITA, assinalou esta terça-feira o 20° aniversário da morte em combate do seu líder histórico, Jonas Savimbi. Para o principal partido de oposição angolana, a efeméride acontece num momento particular para o País, em função de ocorrer no ano em que Angola vai realizar as quintas eleições em Agosto de 2022.

Para assinalar o 20º aniversário da morte de Jonas Savimbi, líder fundador da UNITA, o partido que fundou há sensivelmente 56 anos realizou uma romaria a localidade de Lopitanga, na província do Bié, onde repousam os seus restos mortais. Ali, os militantes do partido do “Galo Negro”, incluindo o seu Presidente Adalberto Costa Júnior, homenagearam a sua figura.

No acto central, realizado na manhã desta terça-feira no Andulo, o Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, ao intervir no acto, além de homenagear Jonas Savimbi, aproveitou a ocasião para multiplicar as críticas ao desempenho do executivo do Presidente da República, João Lourenço, principalmente, relacionadas com as condições de vida dos angolanos e também ao não cumprimento das promessas eleitorais de 2017.

O Presidente da UNITA, reafirmou a efectivação da Frente Patriótica Unida e chamou atenção aos quadros do seu partido no sentido de trabalharem de forma afincada para a alternância do poder em Agosto de 2022.

Nascido a 3 de Agosto de 1934 no Munhango, província do Bié, Jonas Malheiro Savimbi fundou a UNITA a 13 de Março de 1966. Nas primeiras eleições do país, em 1992, Jonas Savimbi foi o segundo candidato mais votado, depois de José Eduardo dos Santos. De regresso às matas, na sequência da divulgação dos resultados das eleições de 1992, Savimbi continuou a liderar a UNITA até ao dia 22 de Fevereiro de 2002, quando foi morto em combate.