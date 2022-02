Presidente ucraniano não crê em guerra total com a Rússia, mas fala em lei marcial

Presidente ucraniano realizou pronunciamento sobre as últimas atitudes da Rússia

Ele disse não acreditar em uma guerra com o país vizinho, mas sinalizou a possibilidade de adopção de leis marciais

Volodomyr Zelensky também falou que pode cortar relações diplomáticas com a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, veio a público nesta terça-feira e, em pronunciamento aos cidadãos locais, disse não acreditar numa “guerra total” com a Rússia.

“Nós acreditamos que não haverá uma guerra com a Ucrânia e nem um avanço das tropas por parte da Rússia”, declarou Zelensky.

O próprio líder ucraniano, porém, deixou no ar a possibilidade de adopção de leis marciais caso “alguma acção militar contra a Ucrânia e a escalada do conflito comecem”.

Zelensky voltou a manifestar-se de forma favorável a uma resolução pacífica dos conflitos entre os países, intensificada com a decisão da Rússia de reconhecer as províncias ucranianas de Donetsk e Luhansk como “repúblicas populares”.

O presidente afirmou que tem tentado contacto com Moscovo para dialogar. Por outro lado, caso não haja abertura por parte russa, considera “cortar relações diplomáticas” com a nação vizinha, a pedido do Ministério do Exterior.

“Agora, vou trabalhar nessa questão. E não só nessa, mas também em medidas efectivas no que diz respeito ao avanço por parte da Rússia”, comunicou.

ONU condena acções da Rússia

Depois de recuar e afirmar que não invadiria a Ucrânia, o presidente russo, Vladimir Putin, voltou a dar indícios de que pode entrar em guerra com o país vizinho ao reconhecer as duas repúblicas separatistas ucranianas e enviar uma “tropa de manutenção da paz” para a fronteira.

A atitude russa resultou em uma reunião emergencial da Organização das Nações Unidas (ONU), que, na noite da última segunda-feira, viu os países, na sua maioria, condenarem a decisão de Putin.