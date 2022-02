Detido em flagrante falso agente do SIC no Huambo

Um cidadão nacional de 40 anos de idade, que se fazia passar por agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC), foi detido em flagrante, no fim-de-semana, na província do Huambo.

Segundo uma nota de imprensa do Comando da Polícia Nacional na província do Huambo, o detido recolhia processos individuais e dinheiro a vários cidadãos, alegando enquadramento neste órgão do Ministério do Interior.

No momento da detenção, nas imediações da Paróquia da Igreja Católica, no bairro São João, arredores da cidade do Huambo, foi-lhe apreendida uma mochila que continha, no seu interior, diversos documentos em pastas de processos individuais de seis cidadanias nacionais.

Aos cidadãos, lê-se no documento institucional, o suposto agente do SIC cobrou entre 50 mil a 100 mil Kwanzas.

Trata-se do primeiro caso do género, este ano, nesta região do Planalto Central, onde vivem mais de dois milhões e 600 mil habitantes, distribuídos em 11 municípios.

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) é o órgão executivo central do Ministério do Interior, com autonomia administrativa e de gestão orçamental, que constitui o corpo superior de polícia criminal e judiciária.

Ao SIC compete executar as políticas e medidas legislativas destinadas a investigar indícios de crimes, adoptar meios de prevenção e repressão da criminalidade, realizar a instrução preparatória de processos-crime da sua competência e efectuar detenções, revistas, buscas e apreensões, perícias e exames, nos termos da lei.

É um órgão cuja actividade, em matéria de instrução de processos está sujeita à fiscalização do Ministério Público.