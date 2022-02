Covid-19: Seis países africanos vão produzir vacinas mRNA

O Egipto, Quénia, Nigéria, Senegal, África do Sul e Tunísia são os primeiros seis países africanos a receber a tecnologia necessária para produzirem vacinas mRNA. O anúncio foi feito pelo director-geral da Organização Mundial da Saúde no último dia da cimeira União Europeia/União Africana.

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, defendeu o levantamento dos direitos de propriedade intelectual para as vacinas contra a COVID-19, para que o continente africano possa começar a produzir as suas vacinas.

Emmnuel Macron respondeu, reiterando que o levantamento dos direitos de propriedade intelectual para as vacinas contra a COVID-19, “não deve ser vista como a única solução para a produção e distribuição de vacinas onde elas são precisas”.

Apenas 11% da população africana está vacinada, em comparação com 60% a 70% das pessoas de outros continentes.

O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, afirmou que África deve aumentar o seu nível de vacinação “que é ainda muito baixo”.