Ricardo Brancal: «Foi um sonho realizado estar nos Jogos Olímpicos de Pequim»

Os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, na China, encerraram no passado domingo com um triunfo da Noruega no que diz respeito à conquista de medalhas de ouro.

Os noruegueses arrecadaram 16 medalhas de ouro, 8 de prata e 13 de bronze, num total de 37 pódios. Depois seguem-se os germânicos com 12 medalhas de ouro e a China com nove.

A França, por seu lado, ficou no décimo lugar final com 5 medalhas de ouro, 7 de prata e 2 de bronze.

Quanto aos países lusófonos presentes, o Brasil, Portugal e Timor-Leste, não conquistaram nenhuma medalha em modalidades que não são populares nos países de língua portuguesa.

A comitiva brasileira tinha 10 atletas, a portuguesa tinha três e a timorense apenas um – Yohan Gonçalves Goutt.

A RFI falou com um esquiador português, Ricardo Brancal, que participou em duas provas de esqui alpino, o slalom e o slalom gigante, terminando respectivamente no 39° e 37° lugares.

O atleta de 25 anos, que participou pela primeira nas Olimpíadas, estava satisfeito com o desempenho em modalidades com poucos meios, ele que começou por abordar a estada em território chinês que se revelou ser o concretizar de um sonho.

Ricardo Brancal, atleta português originário da Covilhã em Portugal, participou nos Jogos Olímpicos de Pequim com as cores portuguesas, bem como Vanina Oliveira Guerillot no esqui alpino e José Cabeça no esqui de fundo.

A próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno decorre em 2026 em Milão – Cortina d’Ampezzo, em território transalpino.

Passamos às outras modalidades,

No futebol europeu,

O Paris Saint-Germain continua a ser o líder isolado do Campeonato francês da primeira divisão com 59 pontos. Na vigésima quinta jornada, os parisienses perderam por 3-1 na deslocação ao terreno do Nantes.

Na tabela classificativa, o clube parisiense tem 59 pontos, mais treze do que o Marselha, que perdeu em casa por 0-2 frente ao Clermont.

No que diz respeito ao detentor do título de Campeão, o Lille, empatou em casa sem golos frente ao Metz. O Lille ocupa o 11° lugar com 36 pontos, enquanto o Metz está na 19ª posição com 21 pontos.

Passamos para a Liga Inglesa. Após a vigésima sexta jornada, o Manchester City, actual detentor do título, ocupa a liderança na tabela classificativa com 63 pontos, isto após a derrota caseira por 2-3 frente ao Tottenham.

O Liverpool venceu por 3-1 o Norwich e ocupa o segundo posto com 57 pontos. Quanto ao Chelsea está na terceira posição com 50 pontos, isto após o triunfo por 0-1 na deslocação ao terreno do Crystal Palace.

Na Liga Portuguesa, o detentor do título de Campeão, o Sporting Clube de Portugal, ocupa a segunda posição com 57 pontos, a seis do líder, o FC Porto. Na vigésima terceira jornada, os sportinguistas derrotaram por 3-0 o Estoril, enquanto os portistas venceram por 0-1 na deslocação ao terreno do Moreirense.

De notar que o Benfica, com 51 pontos, ocupa a terceira posição, isto após o empate a duas bolas na deslocação ao terreno do Boavista.

Em Espanha, O Real Madrid, após a vigésima quinta jornada, lidera a Liga Espanhola de futebol com 57 pontos. De notar que os madrilenos, no fim-de-semana, venceram por 3-0 o Alavés.

O Sevilha está na segunda posição com 51 pontos, isto após o empate a uma bola frente ao Espanyol de Barcelona. No que diz respeito ao Atlético Madrid, detentor do título de Campeão, está no quinto posto com 42 pontos, isto após o triunfo por 0-3 na deslocação ao terreno do Osasuna.

Quanto ao FC Barcelona venceu por 1-4 na deslocação ao terreno do Valência. Os ‘Blaugranas’ estão na quarta posição com 42 pontos.