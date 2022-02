Moxico: Detidos seis indivíduos que afogaram um idoso acusado de feitiçaria

Seis cidadãos são acusados de “torturar barbaramente” e jogar ao rio Luena um idoso de 65 anos de idade, conhecido por Paulo Tchamba, por crença ao feiticismo, resultando na morte imediata da vítima, por afogamento.

O facto ocorreu na localidade do Mueio, a 30 quilómetros a leste da cidade do Luena, após ser acusado pelos familiares, de ser o principal responsável pela morte de uma sobrinha, com recurso ao feiticismo.

De acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, no Moxico, Gustavo Chiena, que falava hoje, sábado, à imprensa, aquando da apresentação do resultado de uma micro-operação dos últimos sete dias, os acusados amarraram os membros superiores do malogrado e jogaram-no nas correntezas do rio Luena.



Segundo o porta-voz, o fenómeno resultou na detenção de seis presumíveis autores, que serão apresentados ao Ministério Público, titular da acção penal, para o devido tratamento.

Na ocasião, o cidadão Custódio Tchisseque, neto do malogrado e um dos seis acusados, confessou à imprensa, a prática do referido crime, acreditando que o idoso é o responsável pela morte de outros membros da família.

A micro-operação resultou igualmente no desmantelamento e detenção de 16 cidadãos, integrantes de três grupos de marginais, denominados por “Fruta”, “Yangue Star” e “R-Dji”, tidos como presumíveis autores de diversos crimes, com realce para assaltos a residências e na via pública.